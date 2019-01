Bioware erklärt Änderungen für Open Demo von Anthem

Bioware Head of Live Service Chad Robertson war ziemlich lautstark unterwegs mit der Anthem-Community, besonders am Wochenende, als es technische Probleme mit der VIP-Demo gab. Aber jetzt haben wir einen neuen Blogpost von Robertson, der zeigt, was die Fans von der Open Demo dieses Wochenendes erwarten können, die vom 1. bis 3. Februar läuft. Robertson stellt klar, dass Bioware viel aus dem Feedback vom vergangenen Wochenende gelernt hat. Die Updates beinhalten:



Serverleistungs-Updates, um einen Großteil des Rubbernading zu bewältigen



Fixes für unendliche Ladezeiten und mehr, das untersucht wird



Plattform-Bugs zur Validierung von Javelin-Freischaltungen



Client- und Plattform-Login-Fehler



In dieser Woche finden auch Skalierungs-Tests statt, um sich auf die gestiegene Anzahl von Spielern vorzubereiten, die an diesem Freitag kommen werden, was besonders darauf ausgerichtet ist, die Ladeprobleme zu verbessern.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Änderungen, da wir auch im gesamten Spiel folgendes bekommen, wenn auch nicht für die Open Demo:



Waffen mit 0% Infusionen



<Waffen mit Bonus, der für verschiedene Speere gilt



Plot-Integrität / Party-Versammlungsprobleme



Änderungen zum Javelin-Freischaltsystem



Korrekturen für den Verlust von XP am Ende einiger Expeditionen



Leistungssteigerungen



Zusätzliche Stabilitätsanstrengungen



Social Hub: The Launch Bay



Und noch ein paar tausend mehr (wortwörtlich)...



Robertson schließt mit einem Dank an die Fans für ihr Feedback und ihre Reaktion auf das Spiel und teilt einige interessante Statistiken. Neun Millionen Stunden wurden an den drei Tagen, an denen die VIP-Demo eröffnet wurde, gespielt, wobei über eine Million Festungen fertiggestellt und zwei Millionen Grabbits getötet wurden.

Und: Ist die Open Demo Teil eurer Wochenendpläne?