Programmdateien von Resident Evil 2 zeigen geheime Spielfigur

Resident Evil 2 wurde erst am vergangenen Freitag veröffentlicht (hier unsere Kritik), aber bereits jetzt haben die Fans einige versteckte Leckerbissen in den Dateien des Spiels entdeckt, von denen eine für diejenigen von euch, die Resident Evil 7: Biohazard abgeschlossen haben, bekannt sein wird (nehmt das als einen nicht so subtilen Spoiler-Alarm).

Dieses Detail wurde bei residentevilmodding.boards.net enttarnt. Dort haben zwei User die PFB-Dateien verwendet, um uns zu zeigen, dass die Version von Chris Redfield aus dem Spiel des Jahres 2017 in den Dateien für diesen neuen Horrortitel zu finden ist. Sie können sogar einige Bilder unten sehen, die die moderne Version des klassischen Charakters in Aktion zeigen: