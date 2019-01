Petition will Shaggy aus Scooby Doo als Kämpfer in Mortal Kombat 11

Bist du ein Fan von Internet-Memes? Wenn ja, dann hast du vielleicht ein Meme über Scooby Doo's Shaggy gesehen - entweder den Cartoon oder die Version, die Matthew Lillard aus dem Live-Action-Film von 2002 gespielt hat - und seine Kräfte. Denn das Internet hat aus irgendeinem Grund entschieden hat, dass er die neue Thanos/Chuck Norris-Figur ist, die äußerst mächtig ist.

Das ist aber nebensächlich, denn eine Change.org-Petition will Shaggy nun unbedingt zu einem DLC-Charakter für Mortal Kombat 11 zu machen. Und das Teil hat viel an Dynamik gewonnen, zum Zeitpunkt des Schreibens liegt sie bei über 165.000 Unterzeichnern. Die Reaktionen darauf, warum Menschen unterschreiben, sind genauso lustig wie die Memes selbst. Die Petition hat in den wenigen Tagen, seit denen die aktiv ist, viele Anhänger gefunden.

Diese Art von Petitionen erhalten oft keine Ergebnisse, wenn es darum geht, Dinge in Spiele aufzunehmen. Aber man sollte nie nie sagen... denn das Orange Justice-Emote in Fortnite wurde exakt aufgrund der populären Nachfrage hinzugefügt, nachdem die ursprüngliche Einreichung beim Boogie Down Wettbewerb nicht gewonnen hat.