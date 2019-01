Kojima: "Wird eine Weile dauern" bis Death Stranding fertig ist

Wir wissen immer noch so gut wie nichts über Death Stranding. Ist so. Dennoch haben einige vage Aussagen verschiedener Industrieexperten und Mitarbeiter von Kojima Productions darauf hingewiesen, dass eine Markteinführung nicht mehr so weit in der Zukunft liegt, wie viele befürchtet haben. Allerdings hat Kojima nun selbst mitspekuliert geschaffen.

Er hatte kürzlich eine kurze Korrespondenz über Twitter mit dem Filmregisseur Joe Penna gehabt, der kürzlich mit Mads Mikkelsen in dem Film Arctic Regie führte. Penna fragte Kojima, wann er Death Stranding spielen dürfe, und hier antwortete Kojima: "Es wird eine Weile dauern, aber ich hoffe derweil, jeder hat Spaß an dem Film." Dies dämpft die Hoffnung für viele, die dachten, dass eine Veröffentlichung kurz bevor steht, da die Übersetzung von "eine Weile" in der Videospielbranche normalerweise eine ziemlich lange Zeitspanne meint.