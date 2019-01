Star Control: Origins wieder bei Steam und GOG verfügbar

Bereits zu Beginn des Monats startete Star Control: Orgins von Stardock Entertainment und wurde gleich durch eine DMCA-Takedown-Notice von den Originalschöpfern der Serie Paul Reiche III und Fred Ford wieder aus dem Verkehr gezogen. Stardock hat dann in der Folge eine neuerliche DMCA-Takedown-Notice abgelehnt. Jetzt hat das Studio überraschend offenbart, dass das Spiel wieder auf Steam und GOG erhältlich ist und hat ausführlicher über die Situation berichtet.

Stardock stellen eine Abbildung zur Verfügung, von der sie behaupten, dass sie von Reiche und Ford verwendet wurde, um die Gemeinsamkeiten von Star Control: Origins und den Originalspielen zu veranschaulichen. Stardock nennt die DMCA-Takedown-Notices im selben Atemzug "Missbrauch". Nachdem sie jedoch mit Valve und GOG gesprochen haben - die sich der Ansprüche von Reiche und Ford bewusst seien - wurde Star Control: Origins in beiden Geschäften wieder zum Verkauf verfügbar gemacht.

"Wir glauben, dass Spieler, Entwickler und all diejenigen, die an die freie künstlerische Ausdrucksweise glauben, den potenziellen Schaden sehen können, der in den Behauptungen, die Reiche und Ford hier aufstellen wollen, offensichtlich ist. Das ultimative Ende durch solche Ansprüche könnte für jeden, der solche Spiele machen will, katastrophal sein und nicht etwas, das wir selbstverständlich akzeptieren", schreibt Stardock.

Der Entwickler fügt auch hinzu, dass das Einzige, was urheberrechtlich geschützt werden könnte, die Musik ist. Und sie haben direkt mit dem Original-Komponisten an Star Control: Origins gearbeitet. Stardock dankt GOG und Valve für ihre schnelle Antwort, stellt aber klar, dass sie trotz dieser Wiederherstellung immer noch in "laufende Gerichtsverfahren" involviert sind.