Naughty Dog deutet "sehr baldigen" Release von The Last of Us: Part II an

Neben Death Stranding ist The Last of Us: Part II eines der großen kommenden Spiele, das zu gleichen Teilen heiß erwartet und geheimnisvoll ist. Naughty Dog hat bereits ein paar Trailer zur Fortsetzung geliefert, aber abgesehen von ein paar Gerüchten wissen wir nicht, wann es kommt.

Der argentinische Filmkomponist und Produzent Gustavo Santaolalla - der die Musik für das Originalspiel komponiert hat und für die Fortsetzung zurückkehrt - hat uns nun vielleicht einen Vorgeschmack darauf gegeben, wann das Action-Adeventure startet, wie Latest News Explorer schreibt. Während eines Konzertes in Kuwait sagte er, dass es "sehr bald kommen wird".

Das an sich ist keine große Sache, die wir oft gehört haben, dass es ein vages "bald kommendes" Projekt gibt, aber auf der offiziellen Facebook-Seite zum Game wurde auch gepostet, dass "The Last of Us: Part II sehr bald kommt".

Es ist leicht vorstellbar, wie viel Aufregung im Kommentarbereich dieses Beitrags herrscht. Und obwohl es immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum ist, scheint es, dass Naughty Dog zumindest zustimmt, dass wir es "bald" sehen werden, was ein kleiner Sieg ist. Während Informationen knapp bleiben, wollen wir daran erinnern, dass Part II keine offene Spielwelt bietet, aber einen Multiplayer kriegt.

Wann aber verflixt nochmal könnte "bald" sein?