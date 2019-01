Nintendo-Topmanager wechselt ins Xbox-Team

Letzten Monat überraschte Damon Baker viele Leute, als er ankündigte, dass er Nintendo of America verlässt. Er schrieb einen offenen Brief, in dem er erklärte, dass "ihr definitiv bald mehr von mir hören werdet". Baker war einer der absoluten Top-Namen bei Nintendo of America, wo er seit 2006 tätig war. Die letzten zwei Jahre wirkte er als Head of Partner Management, wobei ihm oft der großartige Indie-Support für die Nintendo Switch zugeschrieben wird.

Jetzt hat er offenbart, was er als nächstes tun wird. Und es stellt sich heraus, dass er direkt zu einem ehemaligen Konkurrenten geht. Via Twitter verkündete er: "Hey alle, überfällige Neuigkeiten zum Teilen. Ich habe diesen letzten Monat als neuer Leiter des Portfolios bei #Xbox Wissen gesammelt! Geehrt und begeistert, alle Inhalte der 2nd/3rd Party im Hinblick auf unsere Strategie einzuordnen und zu bewerten. Vielen Dank an @iocat @aarongreenberg @XboxP3 und das Team. Die Zukunft sieht fantastisch aus!"

Baker wurde wahrscheinlich von Microsoft gescoutet, dank seiner Beziehungen zu allen großen Publishern und Entwicklern sowie seines scharfen Blicks für das, was die Gaming-Community tatsächlich spielen will. Als Leiter des Portfolios wird Bakers neue Aufgabe darin bestehen, Spiele von Zweit- und Drittanbietern für die Xbox-Konsolen zu überwachen und zu bewerten, sowohl aktuelle als auch zukünftige. Kurz nachdem Baker dies getwittert hatte, wurde er von Xbox-Boss Phil Spencer begrüßt, der antwortet: "Schön, dich an Bord zu haben, willkommen im Team."