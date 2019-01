Alle Spieler dürfen nun ihre Dreams-Kreationen teilen. Media Molecule hat mit der Creator Beta zu Dreams eine Menge Spieler gewonnen, die ihre Kreationen "durchsickern" ließen, während die Präsentation dieser Kreationen eigentlich unter NDA stattfand. Jetzt jedoch wurde das NDA aufgehoben und Spieler, die magische Inhalte in der Creator Beta erstellt haben, können diese Magie frei teilen und sogar streamen, kündigte der Entwickler via Twitter an. Hast du an der Beta teilgenommen?