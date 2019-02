Wonder Woman 3 soll zeitgenössische Story haben

Der erste Wonder Woman-Film, der von den Kinobesuchern auf der ganzen Welt sowohl gute Kritiken als auch viel Geld geerntet hat, fand bekanntlich im Ersten Weltkrieg statt. Die kommende Folge ist als Wonder Woman 1984 bekannt und befindet sich noch im selben Jahr.

Aber wann sehen wir eine Geschichte in der Gegenwart? Nun, im einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählt Regisseurin Patty Jenkins, dass Wonder Woman 3 zu einer Geschichte in der Gegenwart wird. "Es ist definitiv eines der Dinge, über die wir gesprochen haben. Ich habe nicht vor, es in die Vergangenheit zu setzen, denn wo willst du hin? Es ist definitiv eine zeitgenössische Geschichte. Das ist alles, was ich sagen kann. Wo wir es bekommen und wie das herausgefunden wird, habe ich noch nicht festgenagelt."