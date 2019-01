Resident Evil 2 kriegt Gratis-DLC im Februar

Vor etwa einer Woche berichteten wir über die Tatsache, dass Capcom DLC-Inhalte für das jetzt eingeführte Horror-Remake Resident Evil 2 in Betracht zog. Und heute wird ein kostenloses DLC-Paket namens "The Ghost Survivors" für den 15. Februar angekündigt. The Ghost Survivors ist ein "Was-wäre-wenn"-Szenario-Story-Paket, das den Spieler dazu bringt, kleine Charaktere aus dem Spiel zu kontrollieren. Wobei diese Charaktere der Waffenhändler, die Tochter des Bürgermeisters und der Soldat in drei verschiedenen Kampagnen sind. Die Packs tragen die Titel "No Time to Mourn","Runaway2 und "Forgotten Soldier". Der DLC kommt am 15. Februar 2019.