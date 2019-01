Google will "Drive-by-Malware"-Downloads in Chrome aussschalten

Google schätzt, dass 0,002117 Prozent der vom Webbrowser Google Chrome aufgerufenen Webseiten selbst herunterladende Malware enthalten, berichtet ZDnet. Diese Schadsoftware ist auch als "Drive-by-Download" bekannt. Während diese Zahl insgesamt extrem niedrig scheint, muss man bedenken, dass fast zwei Milliarden Websiteabrufe im Internet existieren - und das täglich.

Ein neue Feature soll das komplett verhindern und wird im März oder April in einem Chrome-Update erscheinen. Es verhindert einfach, dass versteckte Iframes aktiviert werden. Eine Website kann jedoch so programmiert werden, dass sie diesen Drive-by-Schutz deaktiviert, so dass man beim Surfen auf ungesicherten Websites ungeschützt ist. Da die Funktion die Chromium-Web-Engine verwendet, erhalten iOS-Anwender diese Funktion übrigens nicht, selbst wenn sie auf die Version 73 des Webbrowsers aktualisieren.