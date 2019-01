Läuft die Vorproduktion für Spider-Man 2 bei Insomniac schon?

Spider-Man war einer der größten Erfolge des letzten Jahres und sicherlich einer der größten Momente in der Geschichte von Entwickler Insomniac. Man könnte sich also vorstellen, dass sowohl Marvel als auch Sony und Insomniac auf demselben Weg weiter machen wollen und Spider-Man 2 bringen. Und die Hoffnungen, dass das Studio direkt in die Vorproduktion einer Fortsetzung gestartet ist, sind jetzt noch größer geworden, da der Regisseur hinter dem Spiel bereits an dem Manuskript arbeitet. Das jedenfalls hat Brian Intihar selbst via Twitter bestätigt, als er folgendes schrieb: "Nur wenige Dinge sind nervenaufreibender, als Ihren ersten Story-Entwurf mit anderen zu teilen." Intihar gehört natürlich zu den Autoren des Manuskripts von Spider-Man. Die Frage ist am Ende nur, auf welches Skript er sich bezieht.