Arbeit an 20,000 Leagues Above the Clouds endgültig gestoppt

Das letzte Mal, als wir über 20,000 Leagues Above the Clouds berichteten, war im Jahr 2016. Und jetzt ist der Entwickler That Brain mit einigen traurigen Nachrichten über das Projekt aufgetaucht, da die Entwicklung endgültig abgebrochen wurde. Wobei das Studio sagt, dass es eigentlich in gewisser Weise eine Erleichterung ist.

"Traurigkeit, natürlich, denn es war viele Jahre lang unser Baby und hätte zu etwas wirklich Wunderbarem werden können. Erleichterung, denn die letzten paar Jahre hatten trotz unserer Bemühungen keine signifikanten Fortschritte gemacht, und loslassen bedeutet, dass wir endlich zu anderen Träumen übergehen können", schreiben die Entwickler in ihrem Statement.

Seit dem Start des Projekts im Jahr 2011 hat es einen steinigen Weg zurückgelegt, obwohl die Schöpfer sagen, dass es sie lernen ließ, wie man Spiele programmiert, und es ihnen erlaubte, "bescheidene Ziele" zu setzen, die sie konsequent erreichten. Allerdings wuchs das Projekt so ambitioniert, dass es erhebliche Mittel benötigte, und als es 2016 und 2018 bei den Verlagen vorgestellt wurde, "war das Spiel aus Finanzierungssicht einfach zu groß, um klein zu sein, und zu klein, um groß zu sein". Dies war der Punkt, an dem That Brain beschloss, die Entwicklung einzustellen und in die Zukunft zu blicken. Als letztes Hurra verlinkt That Brain auf die Demo, so dass wir alle sehen können, woran gearbeitet wurde, bevor die Entwicklung starb.