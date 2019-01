Wargroove bietet plattformübergreifendes Kämpfen zum Launch

Letzte Woche zeigte Nintendo eine Indie-Highlights-Show, in der viele neue Spiele für Nintendo Switch enthüllt wurden. Unter den vielen Titeln gab es auch das Chucklefish-Strategiespiel Wargroove, das am 1. Februar 2019 landen sollte. Das sind an sich schon spannende Neuigkeiten, aber jetzt wurde auf dem Twitter-Account des Spiels offenbart, dass plattformübergreifendes Spielen zwischen dieser Version und PC und Xbox One beim Start enthalten sein wird. "Manchmal sind deine Freunde nicht in der gleichen Fraktion wie du, und das ist okay!", schreiben die Entwickler. Das Spiel ist auch noch für Playstation 4 bestätigt, aber diese Version wird irgendwann nach den anderen kommen. Ob diese dann in die plattformübergreifende Liste aufgenommen wird, bleibt abzuwarten.