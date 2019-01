Fetter Trailer zu Dragon Ball: Project Z

Diesen Monat hat Bandai Namco alle Fans von Dragon Ball ausgiebig mit dem gelockt, was sie Dragon Ball: Project Z nennen. Das Action-RPG, das uns in diesem Jahr geliefert wird und beliebten Universum spielt, haben sie nun endlich mit einem fetten Trailer enthüllt. Im Trailer sehen wir Fan-Favoriten wie Goku und Piccolo, und in der Beschreibung steht, dass sie nach dem "ultimativen Kampf" suchen werden. Im Grunde genommen gibt es hier eine Menge, was die Fans der Serie von Dragon Ball Z erkennen, zusammen mit all den spektakulären Angriffen, die wir erwartet haben.

CyberConnect2 entwickelt das neue Projekt für PC, PS4 und Xbox One. Das Studio hat bereits an der Naruto Shippuden-Serie und Asura's Wrath gearbeitet, so dass sie über umfangreiche Erfahrung mit Anime- und Manga-Videospielen verfügen.