Bioware entschuldigt sich für Ärger mit VIP-Demo von Anthem und verschenkt virtuelle Goodies

Anthem-Fans, die Zugang zur VIP-Demo durch Vorbestellung hatten, stießen auf einige Probleme, als sie am vergangenen Wochenende in das Spiel eintauchten. Von unendlichen Ladebildschirmen bis hin zu Serverproblemen kann man sagen, dass EA und Bioware eine Menge Kritik an der technischen Leistung der Demo erhalten haben, was sie allerdings auch in einem Blogpost angesprochen haben. Bei unserer Vorab-Session in London kief das ganze runder, wie ihr in der Vorschau nachlesen könnt.

Bioware entschuldigte sich für die Probleme, die die Leute am Wochenende hatten, sagte aber auch, dass das Feedback dazu beitragen wird, den "Live Service" in Zukunft zu gestalten. Der Verantwortliche des Live-Service, Chad Robertson, fügte hinzu, dass bald einige Neuigkeiten über die Pläne für die Zeit nach dem Start folgen werden, so dass wir auf diese Weise auf dem Laufenden bleiben werden.

Was die von Problemen in der VIP-Demo betrifft, so gibt Bioware den Betroffenen als Dankeschön auch ein paar Goodies. Zuerst werden wir bei der Markteinführung ein zusätzliches neues Vinyl bekommen, aber mehr noch: Alle vier Javelins werden am nächsten Wochenende für diejenigen verfügbar sein, die an der VIP-Demo teilgenommen haben.. Kommendes Wochenende läuft die offene Demo auf allen Plattformen, vom 1. bis 3. Februar.

Einige forderten Bioware und EA auf, die VIP-Demo angesichts der Probleme zu verlängern, und obwohl das nicht der Fall ist (das Game ist derzeit offline), schrieben sie auf dem Twitter-Account für das Spiel, dass wir mehr Details über die offene Demo und die Verbesserungen erhalten. Bist du in der VIP-Demo stecken geblieben?