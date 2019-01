Sony Santa Monica dürfte geheimes Projekt schon in Produktion haben

God of War war sowohl in kritischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein gigantischer Erfolg. Und es war gleichzeitig ein bedeutender Wendepunkt für Entwickler Sony Santa Monica, der vom Vorgängerspiel God of War: Ascension enttäuscht war. In der Zwischenzeit hat Producer Cory Barlog eine Fortsetzung der Serie quasi bestätigt. Nun deutet etwas darauf hin, dass dieses noch geheime Projekt schon in die volle Produktion gegangen ist. Der Entwickler hat viele neue Stellenangebote auf der eigenen Website veröffentlicht.

Sie suchen nach einem Senior Combat Designer, einem Senior Narrative Animator, einem Technical Art Lead, einem Lead Level Designer und einem Senior Audio Program. All diese Einträge sind auf der Website des Studios zu finden. Dies bedeutet in der Regel, dass die Produktion von Plänen abgeschlossen ist und ein geschätztes Budget vereinbart wurde, das dann zur Erfüllung dieser Vision genutzt wird. Wie lange die ganze Produktion dauert, ist natürlich aktuell nicht bekannt.