Frische Bilder des Samsung S10 und Samsung S10 Plus

Zu den aufregenderen Smartphone-Markteinführungen in diesem Jahr gehören zweifellos die neuen Samsung Galaxy-Handys, die voraussichtlich am 20. Februar 2019 offiziell vorgestellt werden - und kurz darauf in den Verkauf gehen sollten.

Es ist wahr, dass wir bereits das Display gesehen haben, von dem erwartet wird, dass es ein Teil dieser kommenden Handys ist, wodurch die sogenannte "Kerbe" über das neue Hole Punch-Display, das über das Budgetmodell A8 debütiert wurde, überflüssig wird.

Jetzt liefert uns das Blog AllAboutSamsung neue, besser aufgelöste Bilder des Samsung S10 und Samsung S10 Plus. Das Smartphone hat demnach einen normalen Kopfhöreranschluss und kann via USB-C geladen werden.