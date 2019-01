Microsoft will fette E3 2019 trotz Sony-Abwesenheit

Da Sony in keiner Weise an der E3 2019 teilnimmt, haben sich einige Leute gefragt, ob Microsoft und Nintendo vorsichtiger sein werden alles zu offenbaren. Zumindest für Microsoft scheint das nicht der Fall zu sein. In einem Interview mit dem Xbox-Boss Phil Spencer beim hauseigenen Major Nelson Radio wird klar, dass Microsoft trotz Sonys Entscheidung kein bisschen zur E3 zurückhalten wird:

„Es gab offensichtlich einige Neuigkeiten über die E3 im Herbst und wir hatten eine interne Diskussion über ,Sollen wir groß werden? Sollen wir etwas Geld sparen? Weißt du.... was bedeutet das?' Wir sagten nur: ,Nein, wir werden unser Ding machen.' Wir werden auf der E3 so groß sein wie nie zuvor. Ich liebe diese Gelegenheit, mit unseren Fans und der Industrie zusammen zu sein."

Bezüglich dessen, was zu erwarten ist, fügt Spencer hinzu, dass sie sowohl über "langfristiges als auch kurzfristiges" sprechen werden und dass er "mehr ein Befürworter dafür ist, so transparent zu sein, wie man es sein kann". Wenn das bedeutet, dass wir noch einige ziemlich ferne Spiele zu sehen bekommen werden, gerne!