Explosives Interceptor-Gameplay aus Anthem-Beta

Vorbesteller und Premium-Mitglieder des EA-Services Origins dürfen aktuell in die Anthem-Beta schnuppern und wir haben euch daraus etwas Gameplay mitgebracht. In den unteren Videos seht ihr unsere Javelin-Klasse - den Interceptor - und wie steil der sich durch die erste Story-Mission ballert. Fort Tarsis haben wir ebenfalls erkundet und uns ein bisschen mit den NPC unterhalten. Wer es aufregender mag, skippt einfach ein paar Minuten und springt mit uns zusammen in die Action. Außerdem haben wir uns mit den Anpassungsoptionen der Javelin auseinandergesetzt.