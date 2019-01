Dead or Alive 6: Exklusive Eindrücke von Raidou

Team Ninja hat gestern Nachmittag einen neuen Kämpfer für Dead or Alive 6 bestätigt und der dürfte langjährigen Fans noch sehr gut im Gedächtnis geblieben sein. Raidou, der Endgegner des ersten Dead or Alive, ist als Cyborg von der verrückten Wissenschaftlerin Nico (ebenfalls eine spielbare Figur) wieder zusammengesetzt worden. Wir hatten die Gelegenheit den Roboter in der neuen Arena "Chinese Festival" auszuprobieren und eine alte Rechnung mit Ninja Gaidens Ryu Hayabusa abzuschließen.

Unsere Gameplay-Session mit Dead or Alive 6 beinhaltete zudem ein spannendes Match mit Diego, einem der Newcomer der Serie. Er scheint ein starker Kämpfer zu sein, der mit seinen zerstörerischen Schlägen eine fatale Kombo entfesselt. Zu guter Letzt wollen wir euch noch das vielleicht klassischste DOA-Match vorstellen: Ayane versus Kasumi. Dead or Alive 6 führt ein neues Break-Gauge-System ein, das ihr euch in den Videos genauer ansehen könnt.