Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft wandelt DLC-Story mit nächstem Patch um

Spoilerwarnung : In diesem Text befassen wir uns mit dem Ende der zweiten DLC-Episode "Schattenerbe" von Assassin's Creed Odyssey.

Letzte Woche hat Ubisoft das zweite DLC-Kapitel der Erweiterung "Das Erbe der ersten Klinge" für Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht und damit einen kleinen Eklat losgetreten. Am Ende dieser Episode ist für den Spieler eine Entscheidung getroffen worden, mit der einige Fans überhaupt nicht einverstanden waren. Konkret wurde der Spielercharakter, sprich Alexios oder Kassandra, in eine heterosexuelle Beziehung gezwängt. Ubisoft entschuldigte sich die Woche bereits bei ihren Fans dafür, keine homosexuellen Beziehungen anzubieten. Nun hat sich der Entwickler jedoch dazu entschieden, noch einen weiteren Schritt zu gehen und den Ausgang der Geschichte nachträglich zu verändern.

Die genauen Details wollen wir nicht ausbreiten, wer unbedingt alle Einzelheiten erfahren muss, der liest am besten selbst beim Entwickler nach. Wie das Studio schreibt, habe man sich nach internen Diskussionen dazu entschieden, eine gewisse Cutszene anzupassen und zusätzliche Dialogoptionen hinzuzufügen. All das soll mit dem kommenden Patch ins Spiel gelangen. In der dritte Episode der ersten Odyssey-Erweiterung "Bloodline" wird Ubisoft sicherstellen, dass die Missionen den Entscheidungen der Spieler folgen - nicht andersherum.