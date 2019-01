Final Fantasy X/X-2: Switch-Version erfordert Download von X-2

Die Cartridges der Nintendo Switch reichen offenbar nicht für alle Spieldaten von Final Fantasy X/X-2 HD Remaster aus. Wie diese Woche bekannt wurde, befindet sich nur Final Fantasy X auf dem Speichermedium, den zweiten Teil müssen sich Spieler aus dem Internet herunterladen. Die Switch-Cartridges umfassen aktuell maximal 32 GB, was eigentlich ausreichen sollte... Auf der Playstation Vita wiegt die Neuauflage der beiden JRPG nur 7 GB, auf der PS3 kommen schon immerhin 23 GB zusammen und für die Playstation 4 müssen 32 GB bereitgestellt werden. Laut NintendoSoup erscheint die Sammlung in Südostasien zudem ausschließlich auf Cartridges, andere Medien berichten von einem Downloadcode, über den X-2 geladen wird. Nintendo arbeitet derzeit an größeren Speicherchips, doch die scheinen noch nicht bereitzustehen.