Erstes Teaser-Video zu The Lego Movie 2 Videogame verfügbar

Warner Bros. hat uns zum Abschluss der Woche noch einen kleinen Trailer für das nächste Lego-Abenteuer The Lego Movie 2 Videogame geschickt. Emmet und Lucy machen darin ein bisschen Stimmung für ihren bevorstehenden Auftritt und führen uns durch die kunterbunte Welt des Leg-Kinofilms. Auf PS4, PC und Xbox One erscheint der Titel am 28. Februar, Nintendo-Switch-Spieler müssen sich einen ganzen Monat länger gedulden.