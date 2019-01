Bethesda stellt Survival-Modus von Fallout 76 vor

Bethesda hat einen neuen Artikel in ihrem Blog verfasst, der erste Informationen über einen kommenden Survival-Modus von Fallout 76 auflistet. Offenbar suchen einige Spieler nach einer anspruchsvolleren Herausforderung mit zusätzlichen Einschränkungen und mehr Motivation, um sich im PvP zu engagieren. Der Überlebensmodus will diese Ansprüche erfüllen und das Studio wird in Zukunft umfangreich am Konzept arbeiten.

Im Hauptmenü dürfen Spieler zukünftig zwischen dem klassischen Abenteuer (das was gerade gespielt wird) oder der Survival-Beta wählen. Letzteres enthält den gleichen Inhalt wie das Hauptspiel und wir dürfen sogar unseren bereits aufgerüsteten Charakter verwenden. Allerdings solltet ihr daran denken, dass eure Spielfigur von nun an geteilt wird - alles was im Survival geschieht, überträgt sich automatisch auch auf euren „Spielstand" im Adventure-Mode. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Bethesda uns dazu ermutigt, einen neuen Charakter zu schaffen.

In diesem neuen Modus werden alle Spieler mit Ausnahme von Gruppenmitgliedern und Teamkameraden als feindlich markiert und können ohne Einschränkungen angegriffen werden. Der Abenteuermodus begrenzt Schaden an friedvollen Personen (zumindest solange, bis sie sich wehren und zurückschießen/schlagen), in Survival ist dieser Schutz deaktiviert. Allerdings wird die Skalierung der Levels vorgestellt, sodass Neulinge nicht von erfahrenen Vault-Jägern niedergemäht werden.

Und warum sollte man überhaupt mehr PvP wollen? Wegen der Belohnung natürlich.: Wer in Survival stirbt darf nicht einfach respawnen und sich rächen. Wir müssen in die Vault 76 zurückkehren oder ins Lager gehen, während unser Mörder seelenruhig unsere Sachen durchsucht. Es gibt bereits Pläne bestimmte Werte zu erhöhen, nachdem ein Spieler getötet wurde, zudem besteht offenbar die Chance, dass ehemalige Vault-Bewohner bei ihrem Ableben nützliche Hilfsmittel fallen lassen (für den Sieger). Diese Funktionen werden sich mit Entwicklung des Spielmodus natürlich verändern.

Survival bietet auch Ranglisten, mit denen wir uns mit anderen Spielern vergleichen können. Bethesda hatte allerdings noch nicht viele Details dazu parat. Der Entwickler möchte die Fans dazu ermutigen, ihnen Feedback zu diesen Ideen mitzuteilen, um die weitere Entwicklung zu beeinflussen. Geschätzter Release steht im März an, allerdings könne sich die viele Arbeit auch verzögern, schreibt Bethesda. In diesem Monat wird Patch 5 erwartet, der weitere Korrekturen für einige der Fehler des Spiels einführen soll. Habt ihr Interesse am neuen Überlebensmodus von Fallout 76?

Quelle: Bethesda.