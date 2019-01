Days Gones feiert sein zuverlässiges Motorrad

Days Gone startet erst am 26. April, doch das hält die Entwickler nicht davon ab, uns schon jetzt von Deacons zuverlässigem Motorrad vorzuschwärmen. Gegen Zombies ist es selbstverständlich immens wichtig, ständig in Bewegung zu bleiben, aber im neuen Actionspiel von Bend Studio soll unser Moped auch abseits seiner Transportfunktion ein wichtiger Eckpfeiler sein. Erleidet das Gefährt Schaden, müssen wir die Reparaturen vor Ort durchführen, zumindest wenn wir die richtigen Ersatzteile in der Jackentasche verstaut haben. Und achten wir nicht auf die Tankanzeige laufen wir sprichwörtlich Gefahr, spurlos in der gefährlichen Welt zu verschwinden. Treibstoff wird aber nicht überall herumliegen und ist eine wertvolle Ressource, die andere Überlebende mit ihrem Leben bewachen.

Da so ein Motorrad nachts nicht besonders leise ist, sollten wir lieber an einem sicheren Ort übernachten, bis die Sonne wieder aufgeht. Die Freakers sind nämlich auch nachtaktiv und reagieren empfindlich auf die lauten Geräusche. Marodeure und Wildtiere stellen tagsüber unser Leben auf den Kopf (im neuen Video wird Deacon von einem Bären gefressen). Selbstverständlich erfolgt in solch einem Missgeschick der Resapwn bei unserem mobilen Checkpoint ein - mit frischen Vorräten.

Wer trotzdem die Schnellreise bevorzugt sollte das Gebiet zuvor von Infizierten befreien und sich neue Routen erschließen, denn nur so wird die Welt sicherer. Days Gones Welt reagiert dynamisch und lebendig auf Deacon und unsere Interaktion in der Umgebung wird unsere Möglichkeiten direkt beeinflussen. Sichere Zonen gibt es ebenfalls und es lohnt sich, ihnen ab und an einen Besuch abzustatten, zeigt das Video. Während ihr jetzt schon einmal die Motoren ölt, wollen wir euch noch kurz unsere Anspielerfahrungen mit dem Titel empfehlen.