Generation Zero erscheint im März

Avalanche Studios wird Generation Zero am 26. März veröffentlichen und neben der Bekanntgabe des Erscheinungsdatums wurden gestern eine Reihe von Vorbesteller-Anreizen enthüllt. Wer das Game vorbestellt, erhält das exklusive "Radical Vanity"-Pack mit kosmetischen zwölf Anpassungsoptionen für seine Charaktere - Bandanas, T-Shirts und einige weitere Klamotten im Stile der 1980er-Jahre. Die Standard Edition von Generation Zero kostet auf PS4 und Xbox One je 39,99 Euro und auf dem PC 34,99 Euro. Darüber hinaus gibt es auch eine Collector's Edition für Fans geben, die unbedingt einen Schritt weiter gehen wollen. Für knapp 80 Euro bekommt ihr ein stilechtes Steelcase, eine Stoffkarte der Spielwelt, ein richtiges T-Shirt und eine Pferdestatue (untern seht ihr das alles auf einem Promo-Bild).