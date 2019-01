Gameplay-Überblick von Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts III ist nur noch wenige Tage entfernt und heute hat Square Enix ein Übersichtsvideo mit vielen Gameplay-Features veröffentlicht, um euch ein paar Informationen zum nächsten Ableger des Franchise zu zeigen. Die Schlüsselschwerter sind natürlich wieder zurück und das Video erklärt zum Beispiel genau, wie wir diese Waffen einsetzen, umwandeln oder im Gefecht zwischen ihnen wechseln. Jede Pixar- und Disney-Welt wird ein eigenes Schlüsselschwert haben, es gibt also viel Abwechslung. Elementarmagie wird Sora und seinen Freunden im Kampf ebenfalls zur Verfügung stehen, obendrein gibt es spezielle Angriffe, die auf Disney-Filmen basieren.

Wir sehen auch den Gummi-Jet und dass man Geschwindigkeit, Feuerkraft, Schild und Design ändern darf, während wir uns zwischen den Welten bewegen. Im Kampf kommt das Teil ebenfalls zum Einsatz, um beispielsweise Disney-Verbündete zu beschwören und Unterstützung zu gewähren. Und natürlich setzt Kingdom Hearts III auch auf verschiedene Minispiele, in denen wir zum Beispiel kochen oder in die 80er Jahren springen. All das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was euch nächste Woche erwartet, sobald Kingdom Hearts III auf PS4 und Xbox One erscheint. Doch bevor ihr selbst in das Spiel einsteigt, möchtet ihr vielleicht noch unsere Meinung zum Spiel lesen.