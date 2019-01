Slay the Spire verlässt Early Access

Entwickler Megacrit hat gestern den Launch-Trailer von Slay the Spire veröffentlicht und damit die den Übertritt vom Early Access zum vollständigen Spiel eingeleitet. Auf Steam beschäftigt sich das Studio eingehender mit den Neuerungen, die frisch ins ungewöhnliche Kartenspiel gelangen. Megacrit wird in Zukunft keine wöchentlichen Updates mehr bereitstellen und erhofft sich dadurch, den Fokus auf andere Dinge verlagern zu können. Geplant sind beispielsweise Portierungen für verschiedene Plattformen, schließlich wolle das Studio Slay the Spire "so vielen Leuten wie möglich" zugänglich machen.

Weitere Inhalte sollen schon in Kürze folgen, da sich PC-spezifische Anpassungen, die es nicht ins Launch-Update geschafft haben, derzeit in Arbeit befänden. Welche Überraschungen das sind, dazu wollte uns das Team noch nichts sagen. Gleichzeitig dankt Megacrit all den Spielern und Fans, die in den letzten drei Jahren ihr Leidenschaftsprojekt unterstützt haben. Habt ihr das Early-Access-Paket mal angespielt oder springt ihr jetzt erst rein?