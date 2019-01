Datum von A Plague Tale: Innocence bekannt

Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um A Plague Tale: Innocence geworden, denn mit Ausnahme von einigen Screenshots haben wir nicht viel vom Spiel gesehen oder gehört. Deshalb sind wir ziemlich überrascht zu hören, dass uns Asobo Studios und Focus Home Interactive aus heiterem Himmel mit ihrem Spiel überraschen wollen. Am 14. Mai soll der Titel für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Die Verantwortlichen haben einen kleine Webserie gestartet, die uns hinter die Kulissen des Spiels blicken lässt. Die erste Episode "Roots of Innocence" findet ihr unten, zu sehen sind die beiden Protagonisten Hugo und Amicia, die sich in einer gefährlichen Umgebung befinden. Die Schauspieler Charlotte McBurney und Logan Hannan verleihen den beiden Kindern in diesem Video ihre Stimmen und erklären euch, warum dieses Spiel eine so große emotionale Resonanz hat. Das ist uns schon aufgefallen, als wir letztes Jahr unsere Vorschau des Spiels schrieben.