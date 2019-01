Last Oasis fräst sich ins Early Access

Der Indie-Entwickler Donkey Crew hat bekanntgegeben, dass ihr Survival-MMO Last Oasis im Frühjahr ins Early-Access-Verfahren von Steam wechselt und wir haben einen brandneuen Trailer bekommen, der uns darauf vorbereitet. Im Video sehen wir, dass es nicht so einfach ist, in der Postapokalypse zu überleben. Lost Oasis bietet eine ziemlich düstere Prämisse, weil man es irgendwie geschafft hat, die Erdrotation anzuhalten und den Mond zu zerstören. Nur ein dünner Streifen der Erdoberfläche ist noch bewohnbar und die verbleibenden Menschen leben nun in einer gigantischen, wandelnden Stadt namens Flottille. Außerhalb dieser Stadt kämpfen Clans ständig um die Kontrolle und wir spielen einen Nomaden, der in die Wildnis geschickt wird, um Ressourcen zu sammeln.

"In Last Oasis treibt der Krieg zwischen den Clans die Wirtschaft an. Die Wirtschaft lockt Händler an, Händler ermutigen Piraten, Piraten ziehen Söldner nach sich.", sagte Florian Hofreither, Projektleiter. "Alles ist so konzipiert, dass es miteinander verbunden ist. Die Spieler beeinflussen andere Spieler mit ihren Aktionen, oft ohne es zu wissen. Das führt zu einer bedeutungsvollen, sich entwickelnden Welt und zu echten Spielergeschichten."

Der genaue Veröffentlichungstermin wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben, aber vorerst könnt ihr euch den Trailer und die Screenshots ansehen. Weitere Infos gibt es auf Steam.