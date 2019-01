Cyberpunk 2077 derzeit ohne Chef?

Ein Creative Director ist normalerweise eine der wichtigsten Personen bei der Entwicklung eines Spiels und darüber hinaus häufig auch das Gesicht, das die Arbeiten des Studios nach außen präsentiert. Cory Barlog war das für God of War, Neil Druckmann ist es für The Last of Us, Hideo Kojima für Metal Gear Solid und David Cage im Falle von Detroit: Become Human. Doch wie sieht das bei dem neuen Spiel der The-Witcher-Entwickler aus?

Sebastian Stępień, bisher "Creative Director" bei Cyberpunk 2077, hat sein LinkedIn-Profil aktualisiert und behauptet nun, an einem unangekündigten Spiel bei Blizzard zu arbeiten. Es scheint also, dass das lang erwartete Spiel der polnischen Firma derzeit ohne Anführer läuft. Hoffentlich ist schon ein Stellvertreter bereit, denn wenn nicht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Titel weiter hinausschiebt.

Update: CD Projekt Red hat uns gegenüber bestätigt, dass Sebastian Stępień das Unternehmen verlassen hat. Mehr können sie dazu im Moment aber auch nicht sagen, heißt es im Schreiben.