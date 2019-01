Bands of Bastards startet Anfang Februar in Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios hatten viel Vertrauen in Kingdom Come: Deliverance und deshalb enthüllten die Entwickler früh, dass es ihr mittelalterliches Rollenspiel Erweiterungen bekommen soll. Wie wir nun erfahren haben, startet im Februar nun das dritte DLC. Das Studio hat uns einen neuen Trailer präsentiert, der uns die Band of Bastards vorstellt und darüber hinaus den Starttermin nennt. Am 5. Februar muss sich Heinrich um den Baron Kuno von Rychwald und dessen fiese Söldner kümmern, während er Marodeure jagt, die die Bevölkerung plagen. Die Truppe besteht jedoch aus Personen, die sich einen gewissen Ruf erarbeitet haben und wissen, wie sie hinter sich aufräumen. Ihr könnt also sicher sein, dass dieser Job eine Herausforderung darstellen wird.