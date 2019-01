Cuphead-Entwickler hat "epische Ideen" für Erweiterung

Die viele Arbeit von Studio MDHR hat sich mit dem raketengleichen Verkaufsstart von Cuphead im letzten Jahr ausgezahlt. Der von frühen Cartoons der 1930-er Jahre inspirierte Stil war einfach zu toll, selbst Spieler, die von solch schwierigen Plattformern normalerweise abgeschreckt werden, haben sich plötzlich für das Game interessiert. Jetzt arbeitet der Entwickler jedenfalls am Folge-DLC/Standalone The Delicious Last Course, und kürzlich haben wir ein paar vielversprechende Infos zu diesen Pläne angeteasert bekommen. In einem Interview mit Red Bull Gaming spricht Designerin Maja Moldenhauer von "epischen Ideen" für die Erweiterung:

"Ich liebe es wirklich sehr, was wir tun. Und die Ideen, die wir für das nächste Spiel haben, sind ziemlich episch."

Cuphead: The Delicious Last Course soll im Laufe des Jahres kommen, MDHR hat uns aber noch nichts Genaueres verraten. Hört sich auf jeden Fall so an, als könnte es spektakulär werden. Was haltet ihr von Cuphead?