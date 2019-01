Sattes Gameplay von Far Cry: New Dawn

Diese Woche haben wir unsere große Vorschau des bevorstehenden Far Cry: New Dawn veröffentlicht, heute wollen wir euch noch mal einen Gameplay-Rundschlag präsentieren. In London konnten wir einen guten Eindruck vom Start des Shooters bekommen und zum Beispiel eine Expedition ausprobieren und Chaos in diversen Außenposten anrichten. Nachfolgend findet ihr einige unserer eigenen Gameplay-Aufnahmen, vor allem die Koop-Komponente steht dabei im Mittelpunkt. Far Cry: New Dawn erscheint am 15. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One.