Keine Raids zum Start von The Division 2

Nach der Enthüllung von The Division 2 wurde klar, dass Massive Entertainment der Erfahrung des Originals viel, viel mehr Inhalt hinzufügen will. Wir wissen bereits, dass es mächtige Updates am PvP-Segment, drei neue Dark Zones und eine längere Einzelspielerkampagne geben wird. Aber bislang fehlen Infos zu den Raids. In einem Interview mit Arekkz erklärte Game Director Julian Gerighty, dass er sich die Freiheit nimmt, weiter daran zu arbeiten. Die Spieler werden ja zunächst eh noch nicht in der Lage sind, dieses Feature zu genießen, erklärte der Entwickler:

"Es ist die Hardcore-Endgame-Aktivität des Spiels. Es wird eine Weile dauern, bis man sich darauf einstellt, die dafür nötige Ausrüstung gesammelt und ein Team vorbereitet hat."

Gerighty weist jedoch darauf hin, dass Raids "ein wenig nach dem Start" hinzugefügt werden. Wann genau das Spiel diese Inhalte bekommt, ist aber noch nicht bekannt.