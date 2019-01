Deep Silver: Metro Exodus scheut Konkurrenz von Far Cry und Crackdown nicht

Der Februar ist ein besonders arbeitsreicher Monat für große, profilierte Spiele-Neuveröffentlichungen. Vor allem der 15. Februar steht hierbei im Fokus, da mit Metro Exodus, Crackdown 3 und Far Cry: New Dawn gleich drei vielversprechende Shooter anstehen. Obwohl einige Experten voraussagen, dass Metro Exodus weiterhin in seiner Nische Erfolg haben könnte, ist es nicht so, dass Entwickler 4A Games vor Microsoft oder Ubisoft Angst hat. Huw Beynon, Global Brand Manager bei Deep Silver, hat Folgendes zu GamesIndustry gesagt:

"Wir sind zuversichtlich, dass Metro ein Publikum hat, das sich schon lange darauf freut. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität des Spiels, also wollen wir, dass es veröffentlicht wird."

Die drei Shooter sind zugegeben alle sehr unterschiedlich, aber glaubt ihr, dass eines dieser Spiele im Februar aufgrund des harten Wettbewerbs enttäuschen wird?