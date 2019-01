Crytek arbeitet an großem AAA-Multiplayer in CryEngine

Lang vorbei sind die Zeiten, als Crytek und die Crysis-Serie zu den Riesen auf dem Markt gezählt wurden. Derzeit arbeitet das deutsche Unternehmen am vielversprechenden Shooter Hunt: Showdown, aber das Game muss nicht zwangsläufig den Wendepunkt für die Frankfurter einleiten. Doch vielleicht bringt eine neue Vereinbarung den nötigen Antrieb für Crytek. WCCFTech hat eine Pressemitteilung der Deutschen bekommen, laut denen sie mit Improbable (den Entwicklern der Multiplayer-Plattform SpatialOS) an einem neuen, großen AAA-Spiel arbeiten werden. Dieses Game läuft in einer nagelneuen Version der CryEngine und obwohl SpatialOS aktuell seine eigenen Probleme hat, scheint der Multiplayer-Fokus garantiert zu sein. Es ist noch nicht bekannt, um welches Spiel es sich handelt - vielleicht ein neues Crysis?