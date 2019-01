Rage 2 vs. Far Cry: New Dawn - Entwickler scherzen über gleichen Stil

In einer Branche, in der wir häufig Berichte über Klagen und feindselige Meinungsverschiedenheiten hören, ist es immer wieder schön ein paar freundliche Online-Geplänkel mitzuverfolgen. Sowohl Far Cry: New Dawn von Ubisoft als auch Rage 2 von id Software und Avalance haben verblüffend ähnliche Ansätze (vor allem visuell) bei ihren kommenden, postapokalyptischen Welten und das musste letztens auf Twitter endlich mal zwischen den drei Akteuren ausdiskutiert werden.

Auf einem Bild sehen wir Rage 2 im Stile von Far Cry: New Dawn, das sich farbenfroh präsentiert und mit der Bildunterschrift "New(er) Dawn" über seinen Kontrahenten lustig macht. Im Beitrag bekommen wir außerdem zu lesen, dass Gameplay-Berichterstattung für die nächste Woche geplant sei (unsere Vorschau lest ihr dann natürlich auch). Jedenfalls hat sich Ubisoft die Sticheleien natürlich nicht gefallen lassen und ihrerseits geantwortet: "Schön, dass ihr unseren Stil mögt!", bevor sie einen neuen Trailer präsentierten. Es ist großartig, zwischen zwei tollen Entwicklern sportlichen Eifer zu sehen, findet ihr nicht auch? Und welcher Stil spricht euch eher an? Rage 2 oder der von Far Cry: New Dawn?