Alle Infos zum heutigen Nindies-Showcase

Heute hat Nintendo einige kleine Titel ins Rampenlicht gestellt, die in nächster Zeit auf der Switch starten werden. In einem niedlichen Video haben wir viele spannende Ankündigungen neuer und bereits bekannter Spiele gesehen, die bald ihren Weg auf die Hybridplattform finden. Um euch einen Überblick zu verschaffen, haben wir uns durch das Material gearbeitet und die spannendsten Infos aufgelistet. Das komplette Video könnt ihr aber auch direkt hier anschauen:

Wargroove

Am 1. Februar startet das rundenbasierte Strategiespiel Wargroove, das mit einem hübschen Anime-Trailer eingeleitet wurde. Bis zu vier Spieler begeben sich in bester Advance-Wars-Manier gegenseitig in den Krieg, um die Herrschaft übereinander zu erzielen.

Double Kick Heroes

Mit Double Kick Heroes steht der Switch ein einzigartiges Rhythmus-Spiel mit lauter Heavy-Metal-Musik und beinharten Rockern bevor. Plug in Digital veröffentlicht den pixeligen Rhythmus-Shooter, der im Sommer 2019 zuerst auf die Switch, später aber auch zu Steam kommt. 30 eigene Songs bietet das Game, etliche Zombies und ein paar Lizenztracks sind ebenfalls dabei.

When Sky Lifts Go Wrong

Curve Digital veröffentlicht mit When Sky Lifts Go Wrong ein neues Szenario ihrer beliebten und physikalisch absolut akkuraten Brückenbau-Simulation. Der Titel ist ab sofort zum Preis von 14,99 Euro auf Switch und Steam erhältlich, auf dem Hybriden darf mit Joy-Con und per Touchscreen gespielt werden.

Forager

Mit Forager veröffentlicht der Humble Bundle ein simpel designtes Action-Rollenspiel. Das Spiel vermischt etliche Kernmechaniken verschiedener Genres in sich und lässt uns nicht nur Monster und böse Typen verprügeln, sondern zum Beispiel auch unsere eigene Farm anbauen und Bergbau betreiben. Kann sich lohnen, wenn man den Mix mag. Touchscreen-Steuerung ist ebenfalls am Start, der Starttermin soll in Kürze folgen.

Goat Simulator: Goaty Edition

Coffee Stain Studios hat heute die Goaty Edition von Goat Simulator für Nintendo Switch veröffentlicht. Für 29,99 Euro bekommt ihr alle bereits verfügbaren Inhalte, das sind GoatZ, Payday, Waste of Space und das Goat-Simulator-MMO.

Inmost

Mit Inmost haben Chucklefish und Hidden Layer Games eine kleine Perle aufgegriffen. Der atmosphärische Plattformer soll 2019 zuerst auf der Switch an den Start gehen und uns die Abenteuer von drei eigenständigen Protagonisten erleben lassen. Ist ein spannender Titel, den ihr im Hinterkopf haben solltet.

Unruly Heroes

Unruly Heroes ist ab sofort zum Preis von 19,99 Euro für PC (Steam und Windows 10), Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Magic Design Studios haben sich bei ihrem Plattformer ein wenig von Rayman Origins und dessen Nachfolger inspirieren lassen, allerdings scheint es hier ein bisschen mehr um das Kloppen zu gehen. Deshalb bietet der Titel zum Beispiel einen Mehrspielermodus.

Crosscode

Die deutschen Entwickler von Deck13 haben das Sci-Fi-Abenteuer Crosscode für die Switch bestätigt. Der Sci-Fi-Titel im SNES-Gewand soll 2019 kommen und „etliche exklusive Inhalte" bekommen, hieß es im Video. Im kurzen Trailer ging es bunt und actionreich zur Sache, ein paar Kollegen haben schon letztes Jahr sehr begeistert über die PC-Version geschwärmt.

Steamwold Quest: Hand of Gilgamech

Image & Form Games haben ein niedliches Steampunk-Fantasy-Kartenspiel namens Steamworld Quest: Hand of Gilgamech angekündigt. Das Game erscheint 2019 zuerst auf der Switch, Thunderful Publishing vertreibt den Titel. Im Video sahen wir viele schicke Fantasy-Kreaturen, die bekannte Welt hat aber natürlich keine ihrer verrückten Einflüsse verloren.

Zum Abschluss gab es noch einen kleinen Rausschmeißer mit einigen Ports, die es bereits auf der Konsole gibt. Ist hilfreich, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, denn im Grunde sind alle gezeigten Titel echt fantastisch.