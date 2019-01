So viel wiegt Kingdom Hearts III auf der Festplatte

Die lange Wartezeit auf Kingdom Hearts III endet in Kürze und Vorbesteller dürfen schon jetzt die Spieldaten von Square Enix' JRPG herunterladen. Dadurch wissen wir jetzt auch, wie viel Platz auf unserer Festplatte freigeschaufelt sein muss, bevor wir das Spiel komplett herunterladen und starten dürfen. Wie GamingBolt schreibt, benötige die Playstation-4-Edition von Kingdom Hearts III 37,4 GB, auf der Xbox One braucht man nur 35,8 GB. Zum Glück ist das Game in dieser Hinsicht eher moderat aufgestellt.