Hier ist mehr Gameplay von Trials Rising auf PS4 und Switch

Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet: Wir haben vor kurzen das finnische Entwicklerstudio RedLynx in Helsinki besucht, um deren bevorstehendes Geschicklichkeitsspiel Trials Rising auszuprobieren. Während wir dort waren, bekamen wir einige gute Gameplay-Eindrücke der beiden Spielversionen auf Playstation 4 und Switch. Das Material haben wir hochgeladen und unten eingebunden, viel Spaß beim Anschauen. Trials Rising erscheint am 12. Februar für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.