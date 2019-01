Far Cry: New Dawn ist offiziell fertig

Die meisten Leute haben wohl erwartet, dass es Ubisoft einige Zeit kosten würde, um ein weiteres Far Cry zu produzieren, doch nachdem im Dezember ein neueste Kapitel angekündigt wurde, sieht die Sache ganz anders aus. Am 15. Februar erscheint Far Cry: New Dawn und heute haben wir erfahren, dass sich das Spiel nicht mehr verzögern wird. Der technische Direktor des Spiels, Raphaël Parent, hat über Twitter bekanntgegeben, dass ihr Actionspiel offiziell den Goldstatus erreicht habe, nun in den Druck wandere und zum Hochladen auf die digitalen Marktplätze geschickt wird.

"New Dawn ist Gold! Sehr stolz auf dieses Spiel! Ich hoffe, es gefällt euch so, wie wir es gemacht haben!", schrieb Parent. Ihr werdet in Kürze mehr zum Spiel bei uns lesen können.