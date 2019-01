Sony zieht nach fehlgeschlagenen Brexit-Verhandlungen von England in die Niederlande

Wie ihr sicher wisst, streitet das britische Parlament aktuell erneut über die Brexit-Situation, allerdings scheint es für viele Briten nur einen Ausweg aus dieser Lage zu geben. Da es keine günstigen Abkommen zwischen England und den verbleibenden Ländern in der EU zu geben scheint, müssen einige Unternehmen mit Sitz in Großbritannien umdenken. Wie die niederländische Webseite NU.nl berichtet, scheint Sony deshalb seinen europäischen Unternehmenshauptsitz von England in die Niederlande zu wollen - mitsamt der Playstation-Division.

Das bedeutet nicht, dass alle Mitarbeiter gezwungen sind, umzuziehen: Die Büros bleiben weiterhin in England. Etwaige Rechtssituationen seien allerdings besser in Amsterdam aufgehoben, sagte ein Sprecher von NU.nl. Somit zieht Sony nur rechtlich in die niederländische Hauptstadt um und zahlt Steuern von nun an an die Niederlande. Es gibt allerdings Anhaltspunkte dafür, dass weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen könnten.