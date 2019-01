Star Wars und Unravel Two für EA/Origin Access bestätigt

Electronic Arts erweitert wieder einmal ihre Bibliothek an Spielen, auf die Abonnenten von Origin Access Basic und Origin Access Premier im Zuge des Service zugreifen können. Falls ihr diesen Dienst in Anspruch nehmt, zahlt ihr eine monatliche Summe für das "kostenlose" Spielen und Herunterladen ausgewählter Titel. Diese Games wurden diese Woche zur Vault hinzugefügt:

Die Spiele sind sowohl für Basic- als auch für Premier-Benutzer verfügbar, wobei sich Letztere auch auf They Are Billions freuen dürfen. Was haltet ihr von diesen Ergänzungen?