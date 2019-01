Smash Bros. Ultimate: Stärkster Launch-Monat eines Exklusivspiels in den USA

Laut der NPD Group - einem nordamerikanischen Marktforschungsunternehmen, das sich auf Verkaufsstatistiken im Videospielsegment spezialisiert hat - ist Super Smash Bros. Ultimate das sich am stärksten verkaufende, konsolenexklusive Videospiel, das jemals in Nordamerika gemessen wurde. Kein Spiel, das lediglich auf einer Plattform erschien, konnte in den Staaten in seinem ersten Monat zuvor so viel Geld mit physischen Verkäufen generieren, wie der Switch-Brawler. Der bisherige Spitzenreiter war Halo: Reach von Bungie aus dem Jahr 2010.

Die Information stammt vom NPD-Group-Experten Mat Piscatella, der uns außerdem verraten konnte, wie viele Retail-Kopien Super Smash Bros. Ultimate in den ersten vier Wochen in Nordamerika veräußern konnte. Satte 3,6 Millionen Games wurden an die Kunden ausgeliefert, das sind 300.000 Spiele mehr, als Halo 3 (der bisherige Spitzenreiter laut NPD-Messung) seinerzeit erzielte. Wie groß der Erfolg für Nintendo ist, das macht der Vergleich mit der eigenen Vergangenheit deutlich: Ultimate konnte in den ersten vier Wochen 70 Prozent mehr Spiele verkaufen, als Super Smash Bros. Brawl, das das Franchise bislang anführte. Und dann kommt darauf natürlich noch die digitale Nachfrage, über die wir keine Auskünfte haben...