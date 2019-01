Trailer stimmt auf zweite Episode von The Life is Strange 2 ein

Square Enix und Dontnod haben gestern Nachmittag einen Trailer für die zweite Episode von Life is Strange 2 veröffentlicht. Im Video sehen wir, wie die Geschichte der Brüder Sean und Daniel nach den Ereignissen in der ersten Folge weitergeht. Spielern von Dontnods Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit wird ein besonderer Charakter aus dem Trailer auffallen, am Donnerstag, dem 24. Januar, steht Episode 2: Rules für PC, PS4 und Xbox One bereit.