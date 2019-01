Demon's Souls: Miyazaki könnte sich mit Remaster anfreunden

Fans der Soulsborne-Spiele sind gespaltener Meinung über Demon's Souls. Für die meisten Spieler brachte der Nachfolger Dark Souls den großen Umschwung, doch der alte Playstation-3-Klassiker hat noch immer viele treue Freunde. Wie sieht es also mit einem Remaster aus? Game Informer sprach darüber kürzlich mit dem legendären From-Software-Präsidenten Hidetaka Miyazaki, der einige gute Gründe nannte, warum wir ein solches Projekt nicht in naher Zukunft erwarten sollten.

"Es ist wie beim Schreiben - wenn man älter wird, blickt man auf [seine früheren Arbeiten] zurück und denkt sich 'Oh, mein Gott, was habe ich mir gedacht?!'", erklärte Miyazaki. "Es ist nicht so, dass es mir peinlich ist, ich schaue mir meine früheren Arbeiten nur einfach nicht an."

Der Studiochef gab jedoch zu Bedenken, dass er eine solche Entscheidung überhaupt nicht treffen könne, sondern Sony als aktueller Rechtehalter der richtige Ansprechpartner für derlei Fragen sei. Miyazakis Absage eröffnet jedoch anderen Studios die Initiative einer Neuauflage, allerdings wäre der Dark-Souls-Schöpfer vorsichtig, wem er mit dem Projekt beauftragen würde:

"Wenn es ein Studio wäre, das die ursprüngliche Arbeit wirklich geliebt hat und mit Herzblut [an einer Neuumsetzung arbeitet], dann würde mir das gefallen."

"Aber es ist wirklich kompliziert, weil ich diese schönen Erinnerungen habe. Wenn ich über die Idee eines Remasters nachdenke, bekomme ich Schmetterlinge im Bauch und werde etwas nervös. Das ist kompliziert. Aber ich verstehe, dass es viele Nutzer, Spieler und Fans da draußen gibt, die Demon's [Souls] wirklich lieben. Wenn das also etwas wäre, das [ein neues Studio wiederholen kann], dann wäre es okay."

Letztes Jahr wurden die Online-Server von Demon's Souls heruntergefahren, seitdem ist das Spiel nur noch offline spielbar. Zuvor konnten Spieler einander helfen oder gegenseitig am Fortschritt hindern. Das nächste Projekt von From Software startet übrigens am 22. März mit Sekiro: Shadows Die Twice auf PC, PS4 und Xbox One. Ist Demon's Souls an euch vorbeigegangen oder habt ihr die Herausforderungen gemeistert?