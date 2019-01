US-Games-Industrie verzeichnet Rekordumsatz in 2018

Das US-Marktforschungsunternehmen NPD Group und die Entertainment Software Association (ESA) haben diese Woche neue Ergebnisse über die Gewinne der Gaming-Industrie aus 2018 in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Das letzte Jahr war für den US-Markt ein Rekordjahr mit einem Umsatz von schätzungsweise 43,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 38,37 Milliarden Euro). Das entspricht einer Steigerung von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"2018 war ein weiteres Rekordjahr für die US-amerikanische Videospielindustrie. Die Verbraucherausgaben stiegen um 18 Prozent auf über 43 Milliarden US-Dollar an. Egal, ob unterwegs auf einem mobilen Gerät oder zu Hause auf einem PC oder einer Konsole gespielt wurde, Verbraucher aller Altersgruppen und Interessierte fanden überzeugende Inhalte, die 2018 begeistert haben.", fügte Mat Piscatella, Analyst der NPD Group hinzu. "Konsolen-, PC- und mobile Plattformen verzeichneten ein beachtliches Wachstum. Durch die Entwicklung von Marktteilen wie Abonnement- und Streaming-Services haben wir einen Blick in eine Zukunft voller Möglichkeiten für die Industrie und die Gamer geboten [bekommen]."

Hardware war 2018 in den USA zwar deutlich weniger gefragt, doch in puncto Wachstum ließen sich ähnliche Tendenzen feststellen. 2017 wurden in den USA 6,5 Milliarden US-Dollar ermittelt, im Jahr 2018 stieg der Umsatz aus diesem Gebiet auf 7,5 Mrd. US-Dollar (15 Prozent mehr) an. Dank 150 Millionen amerikanischen Konsumenten ist die Branche in den Vereinigten Staaten einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige des Landes und bietet über 220.000 Arbeitsplätze. Mehr als 500 Colleges und Universitäten in 46 Bundesstaaten bieten Kurse mit Weiterbildungsmöglichkeiten in der Gaming-Industrie an, einschließlich de begehrten eSports-Förderung. Ob sich diese Ergebnisse 2019 fortsetzen werden?