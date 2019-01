Story-Trailer und Vorbesteller-Infos zu Steins;Gate: Elite

Spike Chunsoft hat uns heute einen neuen Trailer für die bevorstehende Veröffentlichung von Steins;Gate: Elite präsentiert. Bei dem Video handelt es sich um den Story-Trailer, der grob versucht die komplexe Geschichte über Zeitreisen und Paralleldimensionen anzureißen. Steins;Gate: Elite ist eine Neuinterpretation des originalen Steins;Gate-Spiels von 2009, das sich komplett in den Sequenzen des gleichnamigen Anime präsentiert. Um den zusätzlichen Umfang der Visual Novel zu entsprechen wurden neue Animationsaufnahmen konzipiert und in das Sci-Fi-Abenteuer eingefügt.

Darüber hinaus hat der Publisher weitere Informationen zu den Vorbestellerinhalten erläutert. Zuerst einmal sehen wir, dass die englische Lokalisation von Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram nicht, wie bislang angenommen, nur für die PS4 kommt, sondern im Trailer auch explizit für Steam gelistet wird. Auf der offiziellen Webseite wird weiter erklärt, dass Download-Zugänge den beiden Vorbesteller-Anreizen "8-Bit Adv Steins;Gate" (Nintendo Switch) und Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram (PS4/PC) nur physischen Datenträgern beiliegen. Das heißt aber nicht, dass es im Playstation-Store, auf Steam oder im eShop nicht entsprechende Bundles geben wird - im Zweifel klärt das der jeweilige Händler selbst.

Zu guter Letzt wurde noch die Limited Edition von Steins;Gate: Elite vorgestellt, in der ein 118-seitiges Storyboard, ein Poster von Kurisu Makise und digitale Download-Codes zu den beiden Extraspielen bereitstehen. Dafür bezahlt man 90 Dollar, also knapp 80 Euro. Steins;Gate: Elite erscheint am 19. Februar 2019 für PC (Steam), Playstation 4 und Nintendo Switch.